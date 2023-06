Tu tires ou tu pointes ? Découvrez les clubs de pétanque près de chez vous

Depuis l’Antiquité, les boules ont su séduire leur public. Reconnu comme sport à part entière, ses adeptes sont de plus en plus nombreux. Avec les beaux jours, l’activité est séduisante. Mais d’où vient cette histoire d’amour entre les Belges et leurs boules ?

Si la pétanque a vu le jour en 1910, il lui faudra un petit peu plus de 30 ans pour qu’en 1949 seulement, elle s’implante en Belgique et plus précisément à Verviers.

Désormais, chaque Province possède un calendrier de compétitions. Au niveau Fédéral, pas question de rigoler. La pétanque y décroche ses lettres de noblesses au point où nos sportifs sont mêmes extrêmement réputés à l’étranger.

D’ailleurs, le 24 janvier 2015, Claudy Weibel a marqué l'histoire de ce sport à Nice en devenant le premier champion du monde individuel de pétanque. Pour conquérir ce titre si convoité, il a dû se défaire du Tunisien Sami Attalah en finale (13-8).

Alors fini de rire ?

Découvrez les clubs de pétanque en Wallonie et à Bruxelles ci-dessous. Vous souhaitez plus d’informations ? Rendez-vous sur le site de la Fédération Belge Francophone de Pétanque. Un club ne s’y trouve pas ? Envoyez-nous un mail à contact@vivreici.be.

(article publié en 2015 mis à jour le 19 juin 2023)