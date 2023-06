"Tu seras toujours l’une de mes idoles", "Les vrais savent", "Légende" : les joueurs du Real Madrid rendent hommage à Eden Hazard

C’est officiellement terminé entre Eden Hazard et le Real Madrid. Après quatre saisons de galère, l’ex-capitaine des Diables Rouges et le club madrilène se sont quittés d’un commun accord à un an de la fin de son contrat. Dans la foulée de cette annonce, nombre de ses coéquipiers ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

"N’oublie jamais que tu seras toujours l’une de mes idoles, longue vie Eden Hazardinho !", a publié Rodrygo dans sa story Instagram. Vinicius Jr, autre Brésilien du Real, a lui aussi rendu hommage à Hazard : "Je te souhaite le meilleur. Mon amour et mes respects pour toi".

"Les vrais savent. Merci pour tout légende", "La légende, Eden Hazard, merci pour ces années de magie. Je te souhaite le meilleur", "Merci pour ces 4 saisons ensemble, tu es encore l’un des meilleurs joueurs au monde et je te souhaite le meilleur pour ton futur", ont également écrit Eduardo Camavinga, Dani Ceballos et Ferland Mendy.