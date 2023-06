"Tu payes cher ou tu attends quatre ans ton opération", l’hôpital public en Grèce au centre de la campagne électorale.

Dans le même quartier que l’hôpital pédiatrique, une file se forme devant le centre médical Evangelismos. Il faut du temps pour comprendre ce qu’il se passe. Les cas les plus graves arrivent en ambulance mais les autres patients qui veulent aller aux urgences doivent attendre l’ouverture. Les heures de garde, même de jour en semaine sont partagées entre différents hôpitaux. Une dame refuse de nous répondre, elle nous explique qu’elle a trop mal pour parler. Et cerise sur le gâteau, les urgences ouvrent avec 45 minutes de retard. "Ils devraient installer un sas d’accueil", explique un homme qui vient faire soigner un diabète mal contrôlé. "Les hôpitaux ne sont pas des services publics comme les autres. Ce n’est pas comme la police. Ils offrent des soins de santé. Ils devraient faire un effort"

Les urgences tournantes posent aussi un problème de gestion des lits. À l’hôpital général Alexandra, "le jeudi c’est notre jour noir.", explique Spyros Barbaressos, physiothérapeute. "Ce jour-là, c’est notre tour de garde pour les urgences. Et on a tellement de monde qu’il faut installer les patients dans les couloirs des étages. On doit mélanger les urgences avec les soins postopératoires parfois dans des civières. C’est devenu une règle et plus une exception. C’est une tragédie pour le personnel et pour les citoyens."

Ce dimanche, sauf immense surprise, les élections devraient confirmer le Premier ministre sortant, Kyriakos Mitsotakis comme chef de l’Etat pour un nouveau mandat. Son parti défend les privatisations d’hôpitaux pour améliorer, selon eux, la qualité des soins. La gauche préférerait refinancer les hôpitaux publics mais les moyens publics restent un énorme problème en Grèce. Depuis la crise financière de 2010, les dettes du pays ont explosé. Et 13 ans plus tard, le pays n’a toujours pas trouvé son second souffle financier. Quelle que soit la stratégie politique, la gestion du secteur public de la santé sera un des gros dossiers du prochain président.