"Tu nous manques !" : Philippe Gilbert et Remco Evenepoel débriefent ce Giro pluvieux sur les réseaux sociaux

Coéquipiers en 2019, lors de la première saison de Remco Evenepoel chez les professionnels, Philippe Gilbert et le Champion du Monde en titre ont noué des liens d'amitié qu'ils ont continué à entretenir par la suite.

Contraint à l'abandon dimanche soir alors qu'il venait de s'emparer du maillot rose après un test positif au Covid-19, le vainqueur des deux premiers chronos de ce Giro 2023 est depuis lors contraint de suivre l'évolution de la course à distance. Il continue d'encourager ses coéquipiers encore présents (ils ne sont plus que trois !) et de réagir à certains messages sur les réseaux sociaux.

"Quel drame encore avec l’abandon sur chute d’un des grands favoris, Tao Geoghegan Hart !", a commenté Philippe Gilbert sur son compte Instagram mercredi soir, après la victoire au sprint de l'Allemand Pascal Ackermann.

"Giro de m* cette année, que d'abandons et de chutes, mais surtout la pluie, incroyable", a rebondi Remco Evenepoel, soutenu par tout le peloton et par les suiveurs de ce Tour d'Italie après son abandon.

"Tu as raison ! Tu nous manques ! Et tous les coureurs tombés et malades manquent", a conclu le Champion du Monde 2012.