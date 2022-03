"Tu n’es pas seule", une chanson et un clip qui dénoncent les violences sexuelles et qui invitent au débat

L’écriture de cette chanson, hautement militante, trouve son origine dans "un énième acte de violence faite à une femme", explique Annabelle Locks, une attaque qui a été relayée dans les réseaux féministes et par les médias. "Une goutte d’eau qui a fait déborder le vase", et qui a donné l’impulsion de la création de cette chanson et du clip, qui ont été voulus et pensés pour qu’ils puissent avoir un impact.

Pour que ça puisse avoir un impact, on voulait avoir un objet qui soit écoutable, regardable et qui invite à une ouverture au dialogue et au débat.

Le texte se compose d’un chœur de femmes qui encadre la chanson au début et à la fin, et nous pose cette question "Et maintenant on fait quoi ?". Et au cœur de la chanson, on retrouve un texte parlé qui décrit le fait réel dont s’est inspiré le collectif.