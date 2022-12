"Tu es un héros, un phénomène” : Emi Martinez, l’autre protégé de Messi

Auréolé de la victoire finale en Copa America, Martinez fête donc ses grands débuts en Coupe du monde quelques mois plus tard, le 22 novembre dernier. A 30 ans, à un âge où certains autres déferlent sur les pelouses d’un Mondial le regard blasé par l’habitude.

Martinez, lui, savoure cette découverte, aussi tardive soit-elle. Malgré la défaite face à l’Arabie Saoudite, il ose un regard vers les tribunes après le coup de sifflet final. Ces mêmes tribunes d’où il avait assisté, en tant que simple spectateur, au Mondial russe en 2018. "Dans quatre ans, je ferai partie de l’équipe" avait-il alors confié à son frère, son principal confident. Une punchline qui, dans le chef de beaucoup, aurait pu rester une vaine promesse balancée en l’air mais qui, pour Martinez, a eu des allures de défi.

Un défi qu’il s’est lancé à lui-même. Une course contre la montre, entamée ce jour-là, qui devait mener l’Argentin au sommet du football mondial. Reste désormais une petite marche à franchir. Pas la plus aisée. Mais ça, Martinez en a l’habitude. Il aime les défis, rugit quand il est dos au mur. "Ils vont devoir me tuer pour marquer" avait-il affirmé à la mi-temps du match face à la Croatie. Les Bleus sont prévenus. L’Albiceleste a un glouton entre les cages. Régi par un amour presque viscéral pour son pays et une insatiable soif de revanche.