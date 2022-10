"Tu es juste mauvais, arrête" : Amadou Onana, le Diable qui revient de loin, très loin…

Direction Hoffenheim donc pour le binôme qui veut prouver qu’il en a toujours sous le capot. Que malgré les critiques et les doutes, le talent est bien là. Déterminé, Onana va d’ailleurs se montrer monstrueux pendant les tests. Ses prestations suffisent en tout cas à convaincre Danny Galm, l’entraîneur des jeunes de l’époque, de l’enrôler… après une journée.

"C’était un énorme soulagement. Je savais que j’étais bon mais quand les gens te disent que tu es nul, ça te trotte en tête. Surtout en tant qu’adolescent parce que c’est une période où on se pose plein de questions. J’ai eu la chance, finalement, que les coaches me critiquent. Ils me disaient que je n’allais pas y parvenir. Moi, je me disais 'Oh, que si… je vais y parvenir. Juste pour les faire taire…" renchérit-il au Times.

Au TSG, Onana intrigue. Son physique longiligne, pas encore sculpté par les heures à la salle, le catapulte milieu défensif. Mais du ballon, Onana en a plein les pieds et il le prouve très vite. Lentement mais sûrement donc, il s’impose et avance donc sur l’échiquier pour déployer ses longues échasses ci et là. Volontaire et déterminé, certes. Revanchard, aussi.