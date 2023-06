"Tu es belle pour ton âge", Jennifer Aniston en a assez de ce "compliment"

Dans une interview pour le média British Vogue, la star a évoqué ses entraînements physiques et sa pratique du sport. Alors qu’elle avoue être en meilleure forme que dans la vingtaine, Jennifer Aniston pratique le fitness fonctionnel "plus doux mais extrêmement robuste" qui ne stressent plus son corps mais améliore la force, la stabilité, la mobilité et l’endurance.

Plus loin dans l’interview, l’actrice de Friends revient sur cette phrase "Tu es superbe pour ton âge" : "Cela me rend folle, je ne peux pas le supporter. C’est une habitude de la société de nous donner ces marqueurs : ‘Vous êtes à ce stade (de votre vie), donc pour votre âge…’ Je ne comprends même pas ce que cela signifie".

Aujourd’hui âgée de 54 ans, Jennifer Aniston lance : "Je suis en meilleure forme que lorsque j’avais 20 ans. Je me sens mieux dans ma tête, mon corps et mon esprit. Tout est 100% mieux ".