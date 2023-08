Tu as plus de 16 ans ? Le service civil international lance une nouvelle campagne de recrutement

Aujourd’hui, certains projets emmènent les volontaires dans des pays en voie de développement mais la Belgique accueille aussi des participants. "On a plus ou moins 13 projets cette année et chaque projet accueille entre 5 et 10 personnes. Par année, on accueille 100 à 150 volontaires en Belgique dont la plupart viennent d’Europe mais aussi du Vietnam ou du Mexique. Ils sont logés par les associations. Souvent, c’est plutôt des conditions simples parce qu’ils sont accueillis dans les écoles ou des fermes." Il est également possible d’être belge et de rester au pays, via la coordination de projets locaux.

Deux de ces chantiers viennent d’ailleurs de démarrer en province de Liège. Près de Huy, dans un centre de personnes handicapées où un petit groupe de volontaires porte des projets d’animation, des activités avec les personnes qui résident les centres et à Liège pour un projet intitulé "La Cité s’invente". D’autres chantiers s’occupent d’améliorer les espaces extérieurs d’une école. "On essaie d’avoir des partenariats avec des associations qui proposent des projets culturels, des projets sociaux, des projets environnementaux. Comme ça, il y a une variété des contextes pour les volontaires pour s’immerger, précise Sabina Jaworek.

L’idée première par contre, c’est la rencontre. Les personnes qui vont participer à ces projets vont faire un travail avec l’association. C’est très utile. Mais l’idée, c’est aussi de prendre le temps de se rencontrer, de passer du temps ensemble, d’échanger et d’apprendre des choses aussi sur les lieux qui les accueillent."