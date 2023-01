Tu as moins de 18 ans ? Participe au casting d’une comédie musicale !

Dans "La clairière enchantée", Lucas veut connaître les secrets du bonheur et de la vie. On lui a dit que s’il osait pénétrer et avancer dans la forêt magique, il rencontrerait la mystérieuse Lissia, une fée qui connaît les "quatre secrets", renfermés dans quatre clairières. Dans chacune, un personnage représente un des quatre éléments : eau, feu, air et terre…

Tu as moins de 18 ans et tu as un certain talent pour le chant et la comédie ? Le casting est ouvert dès à présent ! Envoie ta candidature accompagnée d’une photo et d’un extrait de ta voix en fichier MP3 à l’adresse mail suivante : apus@henriseroka.com et tu feras peut-être partie de ce spectacle familial qui réunira 9 personnages. La musique sera composée par Henri Seroka et les textes seront écrits par Jacques Mercier.