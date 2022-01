Tu as entre 18 et 30 ans et tu souhaites rendre ta vie intime plus chouette et plus sympa ? Alors inscris-toi au Sexo Quiz Tour !

Tu aimes jouer et rigoler avec tes potes ?

Tu as entre 18 et 30 ans ? Tu t’y connais en relations amoureuses ? L’amour et le sexe n’ont aucun secret pour toi ?

Tu peux nous le prouver ? Alors, forme ta team et mesure ton immense savoir !

Imaginé par Brigitte Bureau, psyschologue, sexologue, thérapeute de couple et fondatrice de l’asl Tout SEX’prime, cet évènement se déploiera le 17 février à Bruxelles, en mars à Namur (date à définir), le 10 mars à Liège, le 24 à Louvain-Neuve, le 19 avril à Libramont et se clôturera par une grande finale le 28 avril prochain à Mons.