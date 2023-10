"Tsugai : Daemons of the Shadow Realm" : le nouveau manga Dark fantasy de l’autrice de "Fullmetal Alchemist"

Avec ce premier tome, Hiromu Arakawa pose les bases de sa nouvelle série shonen. Entre le récit fantastique et d’aventure, l’autrice dépeint un monde qui semble se situer entre le japon médiéval et moderne. Une alliance intrigante entre tradition et modernité qui promet quelques surprises scénaristiques intéressantes et créatives. Si ce premier tome s’avère être assez classique, il installe rapidement le contexte du récit et présente assez bien les personnages qui conduiront la narration. Le trait épais et noir de l’autrice s’accorde bien avec le style Dark fantasy du manga. Les fans de "Fullmetal Alchemist" ne seront pas déçus du coup de crayon de l’autrice qui apporte toujours autant d’importance à ses personnages et aux monstres qu’ils côtoient. Si ce premier tome s’avère assez neutre et laisse le lecteur sur sa faim, il reste une belle promesse d’aventure et offre un contexte intéressant pour le développement de l’histoire de Yuru et Asa. De plus, Hiromu Arakawa est une autrice capable d’apporter une profondeur philosophique insoupçonnée à ces récits comme elle l’a prouvé avec son magistral "Fullmetal Alchemist".

"Tsugai : Daemons of the Shadow Realm" est donc une série à suivre en cette rentrée. Le premier tome est disponible aux éditions Kurokawa tandis que la sortie du second tome est prévue le 12 octobre prochain.