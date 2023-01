"Tsar par accident, mythes et mensonges de Vladimir Poutine" : la vérité derrière le président russe en BD

Dans Matin Première, Thierry Bellefroid nous présente son coup de cœur BD, Tsar par accident, mythes et mensonges de Vladimir Poutine d’Andrew S. Weiss et Brian Brown, paru aux éditions Rue de Sèvres.

Cette bande dessinée replace la figure de Vladimir Poutine dans son contexte. La vision occidentale de l’actuel président russe passe souvent à travers le prisme du personnage qu’il a créé. En effet, si le titre est Mythes et mensonges de Vladimir Poutine, il ne faut pas oublier qu’il s’est lui-même créé une légende.

Mais qui est-il vraiment ? C’est un homme qui est né dans les ruines de la guerre à Saint-Pétersbourg, devenu agent du KGB considéré comme "assez médiocre". Jugé trop instable, il est envoyé à Dresde où il devient un fonctionnaire de l’espionnage très consciencieux. Selon Thierry Bellefroid, un aspect remarquable de cette BD est de voir à quel point Poutine a joué avec l’Occident en changeant de posture au fur et à mesure sans que personne ne se rende compte véritablement du danger qu’il incarnait. De plus, on y apprend que Poutine est plus désorganisé et méthodique qu’on ne le pense et que beaucoup de ces actions se font par essais erreurs.

L’auteur, Andrew Weiss, est américain et a notamment travaillé pour Bill Cinton, le Pentagone, du côté des démocrates et mais aussi chez les républicains. Brian Brown est quant à lui illustrateur pour la presse américaine. La collaboration des deux donne un livre très centré sur le texte avec un graphisme plus proche du dessin d’actualité que de la bande dessinée. Enfin, on y trouve une bibliographie bien fournie de sources russes et américaines en fin d’ouvrage.