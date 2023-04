Tsar B, nouvelle reine baroque présente “To the stars”

"To the stars", le nouvel album de la musicienne belge Justine Bourgeus est une réussite, assumé, puissant et décadent, dans le genre d’un baroque revisité. Tsar B, artiste compositrice et multi-instrumentiste y réarrange l’ADN de la pop, de la musique baroque ancienne et des rythmes des clubs en un élan de vie à une vitesse folle, foisonnant d’étonnement, de dévotion et de curiosité.

Au cours des dernières années, Justine Bourgeus a cueilli les fruits de la liberté artistique à sa guise, faisant souvent le lien entre des concepts sonores et des supports visuels tels que le cinéma, la danse et la mode. Dans le sillage de son premier album "The Games I Played" et de son EP " Unpaintable" de 2020, Justine Bourgeus a collaboré avec des artistes de premier plan tels qu’Oscar and The Wolf ou Jasper Maekelberg, connu sous le nom de Faces on TV mais aussi comme le producteur de Warhaus et Balthazar.