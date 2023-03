Tsar B : "Je pense qu’un artiste ne peut pas perdurer dans le confort"

Justine Bourgeus est presque née avec un violon dans les mains et ne l’a plus jamais quitté depuis. Mais elle a très vite voulu se détourner de son usage classique. Vers ses 14 ans, elle commence à jouer dans des groupes de pop, à découvrir le jazz, l’improvisation…"Ça me donnait beaucoup de liberté, un sentiment totalement nouveau." Elle officiera notamment comme musicienne dans le groupe School Is Cool, qui connaîtra un beau succès au début des années 2010. Et même si l’aventure lui permettra de gagner une belle expérience scénique, il restait dans sa tête une sensation d’inaccompli. "J’aimais bien, mais il y avait quelque chose en moi qui voulait s’exprimer. Pas que je ne voulais pas forcément être une artiste solo connue, mais j’avais ce besoin de raconter des choses. C’est pour ça que pendant la tournée avec le groupe, j’ai commencé à produire de la musique."

Même si la musique électronique est très vite devenue son fer de lance, Tsar B n’a pas renié ses origines pour autant et incorpore du classique dans ses morceaux. Comme sur interlude, morceau le plus intime de l’album sur lequel elle réarrange à sa manière un morceau de l’opéra Rinaldo, de George Frideric Handel, un morceau qu’elle chantait pendant son adolescence. "Maintenant, elle me procure beaucoup d’émotion parce qu’il y a beaucoup de vécu depuis. La chanter, c’est totalement différent et ça me fait souvent pleurer. D’ailleurs, les paroles disent 'laisse couler mes larmes'."