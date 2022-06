Truth social, le réseau social de Donald Trump accusé de bannir des abonnés

Les comptes de Donald Trump sur les réseaux sociaux avaient été bloqués suite à ses déclarations remettant en cause la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine. Le Capitole avait alors été attaqué par des sympathisants du président déchu, causant de nombreux blessés et cinq morts. Les auditions pour faire la lumière sur ces violences au Capitole du 6 janvier 2021 ont démarré à Washington après un an d'enquête. Donald Trump est largement mis en cause.

Défi

La discussion s'est enflammée sur Twitter avec des utilisateurs qui se donnent désormais le défi de s'inscrire sur le réseau social de Donald Trump pour voir combien de temps leur compte résistera avant d'être fermé. "Regardez ce que je viens de poster sur Truth Social... en attendant qu'ils me bannissent. #January6thCommitteeHearings", a-t-on pu lire. "J'ai officiellement rejoint truth social pour voir combien de temps il leur faut pour me bannir parce que les conservateurs sont des losers hypocrites. Je vous tiendrai au courant." (ici) ou encore "Je vais faire une petite course rapide pour me faire bannir de Truth Social en postant simplement "6 janvier".

Si Truth Social n'a pas confirmé ces accusations, le règlement du réseau social de Donald Trump stipule bien que la plateforme se réserve le droit de bloquer "toute personne pour quelque raison que ce soit ou sans raison" et supprimer "tout contenu ou information que vous avez publié à tout moment, sans avertissement, à notre seule discrétion." Donald Trump avait pourtant attaqué Twitter en justice pour avoir suspendu son compte en violant le premier amendement sur la liberté d'expression, après les émeutes du Capitole.

Pour le moment, Truth Social n'est accessible que depuis les Etats-Unis. Alors qu'il avait plus de 88 millions d'abonnés, Donald Trump en compte 3,2 millions sur son propre réseau social.