"Truth", le réseau social de Donald Trump : sans modération et proche de l'extrême droite

Le nouveau réseau social de Donald Trump a vu le jour il y a quelques heures. Il s'appelle "Truth Social" . Donald Trump avait décidé de lancer son propre réseau social après avoir été banni de Twitter.

Mais il connait déjà pas mal de problème. Le réseau est saturé et les utilisateurs sont mis sur des listes d'attentes. L'application n'est pas disponible chez nous mais les premiers éléments dont on dispose montrent qu'il ressemble à Twitter et en utilise les principales fonctionnalités.

En clair, Truth Social c'est Twitter mais en mauve et sans modération.

Cet outil, fait partie de ce que l'on appelle la ALT-TECH (technologie alternative) qui vont à l'encontre des systèmes établis. Des outils très prisés par l'extrême droite américaine. Interpellant