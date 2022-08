Trump refuse de répondre aux questions du bureau de la procureure générale de New York

Donald Trump et deux de ses enfants, Donald Trump Jr et Ivanka Trump, avaient initialement refusé de témoigner dans le cadre de cette enquête mais leurs recours ont été rejetés par la justice et Letitia James les avait assignés à comparaître.

L'ancien président avait par ailleurs été condamné en avril dernier à une astreinte de 10.000 dollars par jour tant qu'il refusait de fournir à la justice les documents comptables et fiscaux requis par cette dernière.

"J'ai refusé de répondre aux questions en vertu des droits et privilèges garantis à chaque citoyen par la Constitution des

Etats-Unis", a-t-il fait savoir dans un communiqué. La Constitution permet notamment à tout citoyen américain de refuser de fournir des réponses qui pourraient l'incriminer.

L'enquête sur la Trump Organization n'est pas liée à la perquisition menée lundi par le FBI dans la résidence

floridienne de Donald Trump à Mar-e-Lago, où les enquêteurs étaient à la recherche de documents classifiés que l'ancien président aurait emportés avec lui lorsqu'il a quitté la Maison blanche en janvier 2021.