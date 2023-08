Trump pourrait être jugé en janvier 2024 pour ses agissements après l’élection de 2020

Donald Trump doit répondre à partir de mai 2024 devant ce tribunal d’accusations d’avoir compromis la sécurité des Etats-Unis en conservant des documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche en janvier 2021, dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires, dans sa résidence Mar-a-Lago en Floride. La loi lui imposait de les remettre aux Archives nationales américaines. Une autre loi sur l’espionnage interdit de conserver des secrets d’Etat dans des lieux non autorisés et non sécurisés. Trump et Nauta ont déjà été inculpés en juin dans ce dossier.

Dans un document judiciaire rendu public le 27 juillet, les procureurs fédéraux accusent en outre l’ex-président d’avoir essayé, avec l’aide de Walt Nauta et de Carlos de Oliveira, le gérant de Mar-A-Lago, de supprimer des images de vidéosurveillance qui intéressaient les enquêteurs. Ces deux derniers ont tous les deux comparu jeudi, mais seul Walt Nauta a pu plaider non coupable lors d’une audience d’une dizaine de minutes. M. de Oliveira, qui ne dispose pas encore d’avocat local, plaidera coupable ou non coupable lors d’une prochaine audience. Dans une notification écrite au tribunal la semaine dernière, Donald Trump avait indiqué plaider non coupable de ces nouvelles charges et renoncer à comparaître jeudi.