Trump ne fait plus partie des "400 Américains les plus riches" selon Forbes

Tout cela sans compte le fait que Trump est accusé de falsification de documents pour gonfler ses actifs. CBS affirme que Trump et d’autres membres de la Trump Organization auraient fourni aux banques des états financiers pour manipuler les évaluations immobilières. De plus, le procureur général de New York, Letitia James, a déclaré : "Prétendre que vous avez de l’argent que vous n’avez pas ne constitue pas l’art du marché, c’est l’art du vol."