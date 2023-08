Trump inculpé de "complot à l'encontre de l'État américain" pour ses pressions après la présidentielle de 2020

Donald Trump a été inculpé mardi pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, l'accusation la plus grave à peser contre l'ex-président déjà doublement poursuivi au pénal. Le grand favori des primaires républicaines pour l'élection de l'an prochain est inculpé de "complot à l'encontre de l'Etat américain", entrave à une procédure officielle et atteinte aux droits électoraux après une enquête supervisée par le procureur spécial Jack Smith.

Donald Trump avait affirmé s'attendre à être de nouveau inculpé mardi par le procureur spécial enquêtant sur ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection de 2020, en l'accusant de vouloir entraver sa campagne pour 2024.

"On me dit que Jack Smith-le-cinglé, pour interférer dans l'élection présidentielle de 2024, va lancer une nouvelle inculpation bidon de votre président préféré - moi - à 17H00", soit 21H00 GMT, a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social. "Pourquoi ne l'ont-ils pas fait il y a deux ans et demi? Pourquoi ont-ils attendu si longtemps? Parce qu'ils voulaient que ça arrive en plein dans ma campagne", a-t-il ajouté.