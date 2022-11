Trump, aux abois, sera-t-il candidat pour 2024 ? L’ex-président en dira plus ce mardi soir

Donald Trump ne serait donc plus présidentiable pour l’appareil républicain ? Il pourrait être handicapé par ses ennuis judiciaires. Mais il ne faudrait pas tirer de conclusions hâtives. D’ici deux ans, beaucoup de choses peuvent encore se passer.

La chute de Donald Trump a souvent été annoncée par le passé. Il n’a jamais été destitué, il a certes perdu l’élection présidentielle mais il est resté influent dans son parti.

Alors comment pourrait-il rebondir ? Avec son style certainement : la provocation, faire parler de lui, par n’importe quel moyen et donc garder un certain contrôle sur l’agenda médiatique.

Et puis via quel créneau ? Donald Trump s’appuie sur des médias et des sites d’extrême-droite, également sur son réseau social, Truth Social. Mais il ne compte que 4 millions et demi d’abonnés, contre 88 millions sur son ancien compte Twitter, bloqué. Il va donc falloir faire plus et mieux.

Mais n’oublions pas qu’aux Etats-Unis, bien plus que chez nous, les entrepreneurs s’appuient sur leurs échecs pour mieux rebondir. Et Donald Trump est un homme d’affaires.

Et ce serait donc la troisième fois que Donald Trump se présenterait comme candidat à l’élection présidentielle. Il a aujourd’hui 76 ans.