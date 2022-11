Trump à nouveau accusé de viol : une journaliste relance sa plainte à New York

Quant aux accusations de viol, Mme Carroll n’avait pas pu déposer plainte en bonne et due forme en 2019 puisque les faits allégués étaient prescrits.

Or ce 24 novembre est entrée en vigueur une nouvelle loi de l’Etat de New York permettant, pendant un an, aux victimes d’agressions sexuelles de réactiver leurs éventuelles anciennes plaintes et réclamer un procès au civil.

Le cabinet d’avocats de Mme Carroll et la justice fédérale de Manhattan ont donc rendu publics jeudi plusieurs documents judiciaires accusant notamment M. Trump de "viol" et demandant un procès au civil en 2023 afin d’obtenir des dommages et intérêts.