Trucs et astuces contre le(s) vertige(s): on a testé

La peur du vide peut se manifester à tout âge. " On peut l'avoir eu quand on était petit ou au contraire l'avoir quand on était moins petit ", nous explique le Professeur.

Quels sont les symptômes ? La sensation d'être attiré par le vide, des tremblements, des bouffées de chaleur, des pertes d'équilibre et cela peut aller jusqu'à des crises d'angoisse.

En général, la tactique suivie est l'évitement : on évite certains monuments historiques ou des randonnées en altitude.

" Vu qu'on ne peut pas vivre tout le temps à côté de la mer ", nous dit le Professeur, voici quelques conseils.

- la déconstruction de l'acrophobie grâce à une thérapie cognitive comportementale. L'objectif d'une TCC est de faire prendre conscience au patient de son comportement inadapté. La prise de conscience est le premier pas vers sa libération.

- l'hypnose, afin de rééquilibrer les sensations par rapport à la réalité. Le patient déconstruit ses pensées négatives grâce à l'hypnose. Le Professeur nous confie qu'il a diminué la phobie des guêpes grâce à des séances d'autohypnose.

- les thérapies d’exposition virtuelle ou réalité augmentée pour apprivoiser le vertige.

- sur le moment même : respirer lentement, si possible par le ventre, faire baisser le rythme cardiaque, fixer un point à l'horizon, au loin (ni en haut, ni en bas), marcher lentement si vous marchez.

Contre l'acrophobie, les pseudo-médicaments qu'on vend sur l'Internet sont des arnaques.