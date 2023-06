''Truck Stop History'', ces méga relais routiers nés aux USA racontés par BJ Scott

Truck Stops of America, aujourd’hui TravelCenters of America (TA), a ouvert six établissements au public en 1972. Ces établissements étaient idéalement situés le long des autoroutes pour un accès facile et ont continué à se développer avec plus de 270 établissements à service complet dans 44 États américains et quelques-uns au Canada en 2018. L’entreprise emploie plus de 20.000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 milliards de dollars en 2019.

Le plus grand relais routier du monde se trouve dans l’État de l’Iowa. ''Iowa 80'', situé à Walcott, a reçu de bonnes notes, avec plus de 900 places de stationnement pour les semi-remorques. Selon son site web, ce relais routier, qui s’étend sur 225 acres (91,0543 hectares), propose huit restaurants, un salon de coiffure, un chiropracteur, un dentiste, un cinéma, une salle d’entraînement, une laverie, des îlots d’essence, un centre de carburant diesel et des douches privées 24 heures sur 24, entre autres commodités et divertissements. Le tout ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis 1964 ! En 59 ans ils ont servi 5,000 clients par jour, 19 millions d’œufs, 54 millions de tasses de café…