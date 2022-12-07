Passer au contenu
RTBF
Rechercher

Ukraine - Україна

Пошук житла у Валлонії | Trouver un logement en Wallonie

© Getty Images

il y a 18 minutesTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Як звернутися до служби? Яка допомога передбачається? Які кроки зробити?

Влада Валлонії щойно опублікувала відео, яке підсумовує, що робити, щоб орендувати житло у Валлонії, незалежно від того, чи є воно приватною чи державною власністю.

Наприклад, йдеться про CPAS, договір оренди, зобов’язання орендаря, можливу допомогу при переїзді чи питаннях енергетики.

 

Оскільки це відео розраховане, в тому числі, на людей, які прибули з України, були надані субтитри:

 

-субтитри  українською:  https://youtu.be/KcHFKm604z0  

-субтитри російською:  https://youtu.be/ZqUt45S_lz0

-субтитри французькою (для будь-якого громадянина Валлонії): https://www.youtube.com/watch?v=s3Arvb2Wr0o 

-субтитри англійською: https://youtu.be/-C5V_lwSmpM

 

Pièce jointe

ВИ БІЖЕНЕЦЬ З УКРАЇНИ? Практичний посібник щодо вашого прийому у Валлонії
© Tous droits réservés

Trouver un logement en Wallonie

 

Quels services contacter ? Quelles aides sont prévues ? Quelles démarches effectuer ?

Les autorités wallonnes viennent de publier une vidéo qui récapitule ce qu’il faut faire pour louer un logement en Wallonie, qu’il s’agisse d’un bien privé ou public (via une société de logement de service public ou une agence immobilière sociale). 

On y parle par exemple du CPAS, du bail de location, des obligations du locataire, des aides possibles pour déménager ou encore des questions d’énergie.

 

Vu que cette vidéo s’adresse, entre autres, aux personnes arrivées d’Ukraine, des sous-titres ont été prévus :  

 

Pièce jointe

Guide pratique accueil des réfugiés ukrainiens en Wallonie

Articles recommandés pour vous