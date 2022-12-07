Пошук житла у Валлонії | Trouver un logement en Wallonie

Як звернутися до служби? Яка допомога передбачається? Які кроки зробити?

Влада Валлонії щойно опублікувала відео, яке підсумовує, що робити, щоб орендувати житло у Валлонії, незалежно від того, чи є воно приватною чи державною власністю.

Наприклад, йдеться про CPAS, договір оренди, зобов’язання орендаря, можливу допомогу при переїзді чи питаннях енергетики.

Оскільки це відео розраховане, в тому числі, на людей, які прибули з України, були надані субтитри:

-субтитри українською: https://youtu.be/KcHFKm604z0

-субтитри російською: https://youtu.be/ZqUt45S_lz0

-субтитри французькою (для будь-якого громадянина Валлонії): https://www.youtube.com/watch?v=s3Arvb2Wr0o

-субтитри англійською: https://youtu.be/-C5V_lwSmpM