Trouver un lieu de camp de jeunesse pour l’été 2023 ? "Il faudra changer certaines habitudes"

Toutes ces démarches menées par Atouts Camps prennent évidemment du temps. Les fédérations, comme celles des Scouts Baden Powell, recommandent donc à leurs unités de ne plus traîner. "Il n’y a rien d’alarmant à l’heure actuelle, mais on leur rappelle que, plus on s’y prend tôt, plus il y a d’offre disponible", précise Lionel Claude, l’un des porte-parole de la fédération. Il leur est également conseillé d’élargir leur champ de recherche, de ne plus se limiter aux traditionnelles provinces de Luxembourg, Liège et Namur et, pourquoi pas, de faire des recherches côté flamand, ou encore en dehors de Belgique. "Il y a encore peu d’unités qui partent dans les pays voisins. Il y a des possibilités dans d’autres endroits où la recherche est plus facile qu’en province de Luxembourg", insiste-t-il. La fédération met notamment en avant la France, le Grand-Duché ou l’Allemagne dans une communication à destination de ses membres, rappelant toutefois que les critères d’encadrement peuvent y être légèrement différents.