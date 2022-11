"Trouver sa place" : une fable noire contemporaine sur fond de migration

Dans Matin Première, François Heureux accueille Lucile Poulain pour parler de Trouver sa place de Thierry Robberecht, un roman belge sorti fin octobre en librairie.

Trouver sa place raconte l’histoire de Moussa, un migrant arrivé à Bruxelles après avoir traversé la mer et s’être caché dans un camion. Il est seul, livré à lui-même et n’aura bientôt plus rien à manger. Il repère ensuite Marleen, une personne âgée sortant du bistro, et décide de la suivre jusque chez elle. Elle est vieille, seule et alcoolique, lui est jeune, noir, sans-papiers et sans argent. Moussa lui demande alors s’il est possible de l’héberger. Débute alors une fable noire contemporaine aux antipodes d’un conte de fées sur la résilience et le courage.

Lucile Poulain ajoute :

Au-delà de ce récit à tendance machiavélique se trouve une lueur d’espoir dans le fait de ne pas s’enfermer dans ses propres carcans. […] On passe par tous les états : la honte, l’admiration, le dégoût, la peur, l’angoisse, la panique… Ce qui nous fait inévitablement changer de point de vue en permanence.

Trouver sa place est disponible aux éditions Weyrich.