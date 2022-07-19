Знайдіть свіжість у печерах Валлонії | Trouver la fraîcheur dans les grottes wallonnes

З сонцем і спекою важко залишатись в прохолоді. Але у нас є ідея заходів, які повинні дозволити вам охолодитися: відвідайте печеру. У Валлонії є кілька місць, які можна відвідати і які ви не повинні пропустити!

На цій інтерактивній карті ви знайдете розташування деяких печер Валлонії. Незалежно від того, живете ви в Ено, в провінції Намюр, Льєжі, чи в Арденнах: поблизу вас є печери. У деяких місцях відвідування печери супроводжується невеликим музеєм або оточене цілою територією, парком тварин (це стосується печер Хань). Будьте обережні, в деяких місцях обов'язково потрібно буде робити бронювання. Відвідування печер також часто є платним.

Валлонія і неандерталець: довга історія

А ви знали? У Валлонії було розкопано кілька кісток неандертальської людини (нашого останнього предка). Сліди цивілізації неандертальців виявлено на майже 400 валлонських стоянках.

Але серед них лише вісім печер виявили скам’янілості цього виду, що датуються палеолітом. Цей показник, який може здатися низьким, все ж дуже високий для території розміром з Валлонію.

Шпигун, Гесвес, Енгіс… опустіться з нами в глибини нашої історії!