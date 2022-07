Знайдіть свіжість у печерах Валлонії | Trouver la fraîcheur dans les grottes wallonnes

Avec le soleil et la chaleur, difficile de rester au frais. Mais on a une idée d’activités qui devrait vous permettre de vous rafraîchir : visiter une grotte. En Wallonie, il en existe plusieurs qui sont accessibles au public et qu’il ne faut surtout pas manquer !

Sur cette carte interactive, vous trouverez l’endroit où se situent quelques grottes de Wallonie. Que vous habitiez dans le Hainaut, en province de Namur, de Liège, dans les Ardennes : il y a des grottes près de chez vous. A certains endroits, la visite de la grotte s’accompagne d’un petit musée, ou est entourée de tout un domaine, un parc animalier (c’est le cas aux Grottes de Han). Attention, à certains endroits, il faudra absolument réserver. L’accès aux sites est également souvent payant.

La Wallonie et le Néandertal : une longue histoire

Le saviez-vous ? En Wallonie, plusieurs ossements de l’Homme de Néandertal (notre ancêtre le plus récent) ont été mis au jour. On a découvert des traces de la civilisation néandertalienne sur près de 400 sites wallons.

Mais parmi eux, seules huit grottes ont dévoilé des fossiles de cette espèce datant du Paléolithique. Ce chiffre, qui peut paraître bas, est pourtant très important pour un territoire de la taille de la Wallonie.

Spy, Gesves, Engis… descendez dans les profondeurs de l'histoire !