Trouver l’amour grâce à l’astrologie, c’est possible !

En juin 2019, Shana s’est retrouvée diplômée en communication digitale et marketing. Après avoir décroché le diplôme de "ses rêves", la machine s’est vite enclenchée et la routine s’est tout aussi rapidement installée : métro-boulot-dodo.

Une routine qu’elle a détesté et qui lui a fait quitter deux emplois en l'espace de 4 mois.

Persuadée que quelque chose clochait avec elle et son fonctionnement, elle a décidé de devenir sa propre astrologue et a réalisé son thème astral.

Ce qu’elle faisait au quotidien n’avait plus de sens pour elle et ne la passionnait plus. Or, la passion est son moteur n°1 en tant que bonne "scorpionne". Travailler avec les réseaux sociaux et les écrans, c’était "ok". Mais elle voulait porter un message clair et net : à travers des valeurs qui la font vibrer jour après jour. Elle voulait également réussir à transmettre ses connaissances et apporter du bien-être aux femmes grâce à ces outils technologiques à portée de doigts. C’est là qu’elle a lancé la newsletter Astrolya et le compte Instagram du même nom, suite aux encouragements de ses meilleures amies.

Très vite, sa ligne éditoriale a trouvé son cheval de course : poésie, humour et magie afin de se (re)découvrir à travers les astres.

Mais pas seulement. Quelque chose d’autre s’est réveillé en elle également.

J'aide les femmes à se reconnecter à leur féminin sacré, grâce à l'astrologie.

De là, elle a entrepris une formation pour la pratique astrale pour, après, la réinventer à sa sauce et en faire un outil de développement personnel.