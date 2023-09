Trouver des professeurs de néerlandais ? La grosse galère pour certaines directions bruxelloises

Un professeur de néerlandais disponible, est-ce une espèce en voie d’extinction à Bruxelles, un mois après la rentrée ?

L’offre d’emploi diffusée par le Sacré-Cœur de Lindthout ne manque pourtant pas d’attrait : un temps plein qui combine des heures de néerlandais et d’anglais, dans une école de bonne réputation et avec plusieurs après-midi sans plage de cours de surcroît. "Mais je n’ai même personne à qui montrer ce bel horaire puisque je n’ai aucun candidat devant moi", se désespère Philippe Rogge, directeur de l’école. "C’est bien simple, on ne trouve plus de professeur de néerlandais, ça n’existe plus sur le marché", continue-t-il.

L’heure est donc aux systèmes D et aux idées créatives pour le directeur : "J’ai lancé un appel aux parents en leur demandant s’il ne connaissait pas quelqu’un de disponible. Une maman m’a contacté pour les heures d’anglais et en lisant son CV, j’ai découvert qu’elle parlait un peu néerlandais. Malheureusement, son niveau est un peu juste pour donner cours à des élèves de troisième. D’autres professeurs sont prêts à la seconder, mais elle n’est pas sûre d’en être capable."

Le directeur du Sacré-Cœur de Lindthout sait qu’il n’est pas le seul à connaître ces difficultés : "Sur le groupe Facebook 'Profs dispos Belgique', j’ai vu passer une annonce du collège Saint-Michel. J’ai aussi entendu il y a une dizaine de jours mon collègue du Collège Don Bosco qui cherchait aussi un professeur de néerlandais. Voilà, c’est un problème qui est récurrent. Et pourtant, nous parlons ici d’écoles qui sont, entre guillemets, de bonnes écoles, qui attirent généralement les enseignants. Et malgré tout, on ne trouve personne."

Contacté par nos soins, le cabinet de la Ministre de l’Education Caroline Désir se dit conscient de la pénurie et rappelle que plusieurs solutions sont mises en place comme un assouplissement des titres et fonctions, pour permettre à plus de profil de pouvoir enseigner.