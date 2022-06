Trousse médicale de voyage : les indispensables pour les enfants

Partir en vacances ne préserve pas des maladies et des bobos. Bien au contraire ! Quand on se relâche, les virus et autres bactéries ont parfois une fâcheuse tendance à en profiter pour monter à l’assaut… Dans ces cas-là, avoir avec soi une pharmacie de voyage peut s’avérer très utile. Le point avec le Dr Barbara, pédiatre référent de l'émission "La Grande Forme".

"Nous défions n’importe qui de courir à la recherche d’une pharmacie en pleine nuit dans un pays dont on ne maîtrise parfois pas la langue et où les médicaments ne portent pas les mêmes noms… Comme on ne s’imagine pas vraiment vivre cette terrible scène, le mieux est de toujours partir avec une pharmacie adaptée à la famille lors de chacun de nos voyages, que ce soit pour un week-end ou trois semaines, et peu importe la destination. Cela nous permet de gérer en attendant de pouvoir consulter un médecin" explique le Dr Barbara.

Attention : il est indispensable de consulter un médecin avant de composer une pharmacie de voyage. Il vous prescrira les médicaments adaptés à votre voyage (tous ne sont pas en vente libre), et il vous donnera les conseils d’utilisation et détaillera chaque posologie recommandée selon l’âge et/ou le poids.