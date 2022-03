Troubles psychiques : aider à informer les proches sur une maladie qui reste tabou

Aider l'hôpital à rencontrer les proches de personnes schizophrènes ou bipolaires... C'est l'objectif de la formation "Bref" organisée à Liège par l'asbl Similes Wallonie. Souvent lors du diagnostic d'un trouble de santé mentale, les parents ou les amis sont dans l'incompréhension et le désarroi. Ils ne sont pas préparés à prendre en charge la maladie psychique de leur proche. Et ils manquent d'informations souvent de la part du monde médical. Similes est l' association qui regroupe en Wallonie, les familles et amis de personnes atteintes de troubles psychiques. Pour Claudine qui en fait partie, il est important d'apprendre à rapidement répondre aux craintes et aux interrogations des familles suite à l'admission d'un proche en hôpital...

Entrée en schizophrénie ???

Voilà 20 ans que Claudine a découvert que son fils, âgé alors d'une vingtaine d'années, était schizophrène..."Il entendait des voix, il avait parfois même l'impression de sentir certaines odeurs... je me souviens avoir vu un mot d'un médecin griffonné sur un petit bout de papier -je l'ai gardé-: "entrée en schizophrénie???" avec trois points d'interrogation. Le papier est revenu devant mes yeux et j'ai commencé à me dire "c'est quoi?", me renseigner et lire, essayer de comprendre... Donc on est vraiment dans l'inconnu, dans l'isolement. C'est vraiment des périodes extrêmement difficile et souvent donc, ce sont des maladies qui sont encore très mal connues qui font fort peur.

Si on a le cancer, on peut en parler mais si on a une maladie psychique, ça devient complètement tabou." Quand Claudine a appris la maladie de son fils, elle n'a pas reçu d'information du côté médical. "Ça reste encore rare à l'heure actuelle, les services qui prévoient d'accueillir les familles pour leur expliquer un minimum. Ce genre de maladie, on imagine jamais qu'un jour, elle va nous tomber dessus."

Les familles, des partenaires importants pour accompagner ceux qui vivent avec un trouble psychique

Le docteur Romain Ray est psychiatre à l'hôpital psychiatrique Le Vinatier de Lyon. C'est lui qui organise ces formations "bref", un programme de psychoéducation. "Les aidants, les familles sont des partenaires extrêmement importants pour accompagner au mieux les personnes qui vivent avec un trouble psychique. On sait que ces partenaires sont aussi des personnes qu'il faut pouvoir soutenir en leur apportant de l'information et en les aidant à développer des stratégies pour mieux accompagner leurs proches et même lorsque le diagnostic n'est pas encore formulé. Dans les demandes qu'on souvent les familles, ce sont surtout des demandes qui concernent comment mieux aider leurs proches, mieux comprendre ce qui lui arrive, tous les soins... Et le monde de la santé mentale est monde compliqué.

Suis-je responsable de ce qui arrive à mon proche?

Il y aussi des questions autour des moments qui tournent autour de la culpabilité: "est-ce que c'est moi qui suis responsable de ce qui arrive à mon proche?" Et donc ça, c'est extrêmement important de pouvoir leur répondre autour de toutes ces choses-là et en particulier de chasser cette idée qui a été malheureusement promue à une époque ancienne dans la psychiatrie de dire que les familles étaient responsables de la maladie de leurs proches. Maintenant, on sait que c'est tout l'inverse, que d'avoir une famille qui vous accompagne lorsque vous avez un trouble psychique, c'est une grande chance et ça améliore considérablement l'évolution et le pronostic et la capacité de se rétablir."



Accueil soutien écoute, l'asbl Similes aide les familles et les amis de personnes atteintes de troubles psychiques. Une adresse: associationsimiles.org