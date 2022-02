Troubles du comportement chez l’enfant : "Les Coquelicots" viennent en aide aux 6-12 ans à Tournai

Derrière la porte de l’unité, un décor d’école primaire. Une jolie fresque colorée représentant des animaux. "Ce sont nos animaux totems, commente Nathalie Lenne, l’infirmière en chef du service. Quand un enfant arrive, un animal lui est attribué. Il le retrouvera un peu partout, du portemanteau du hall d’entrée à la porte de sa chambre. Ça permet un repère spatiotemporel. " Parmi les autres repères : le grand tableau de la salle principale où le programme de la journée est détaillé pour chaque jeune résident.

Balades, jeux de société, atelier cuisine... On pourrait se croire dans un camp de vacances. Mais chaque activité est en fait un prétexte pour ouvrir le dialogue avec l’enfant. " Un enfant entre 6 et 12 ans, on ne va pas le prendre dans le bureau et lui demander de nous parler de ses difficultés, explique le Dr Laura Smout, pédopsychiatre. Il faut que ça se fasse sans que ça ne soit spécialement prévu. On parle de choses du quotidien et ça permet ensuite de délier les langues. "

Parler pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. " Il y a plusieurs causes possibles : de l’hyperactivité, des troubles de l’attachement en lien avec l’histoire familiale, il peut y avoir des troubles un petit peu plus psychiatriques, des troubles de l’humeur… Ce sont des choses qui mettent l’enfant à mal. Et en général, l’enfant a du mal à verbaliser et donc il l’exprime en agissant. "