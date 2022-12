Troubles au Pérou : la présidente exclut toute démission et "exige" du Congrès qu'il avance les élections

La présidente du Pérou, Dina Boluarte, a déclaré samedi qu'elle resterait en fonction et a demandé au Congrès d'avancer les élections générales afin de mettre fin à la crise et aux protestations déclenchées par la destitution de son prédécesseur, Pedro Castillo.

"Que résoudrait ma démission ? Nous allons rester ici, fermes, jusqu'à ce que le Congrès se décide à avancer les élections (...) Je demande que l'on reconsidère le vote" de vendredi, quand le Parlement s'est prononcé contre l'avancement des élections générales de 2026 à 2023.

Dans un message télévisé, M. Boluarte a déploré les violentes manifestations qui ont débuté le 7 décembre et qui ont fait au moins 18 morts. Certains de ces décès sont survenus après des affrontements avec les militaires, autorisés à contrôler la sécurité intérieure dans le cadre de l'instauration de l'état d'urgence.

La présidente a expliqué que si les forces armées descendaient dans la rue, "c'était pour s'occuper et protéger" les citoyens "parce que cette situation (les manifestations) devenait incontrôlable" avec des "groupes violents".

Les manifestants exigent la libération du président déchu Pedro Castillo, la démission de Mme Boluarte, la fermeture du Parlement et des élections générales immédiates. Les manifestations ont éclaté après que M. Castillo, un enseignant de gauche d'un milieu rural et issu d'un milieu modeste, a tenté d'organiser un auto-coup d'État le 7 décembre, de fermer le parlement, d'intervenir dans les pouvoirs publics et de gouverner par décret. Il a été arrêté en "flagrant délit" alors qu'il tentait de rejoindre l'ambassade du Mexique pour demander l'asile. La justice a décidé jeudi qu'il resterait en prison pendant 18 mois, jusqu'en juin 2024, afin d'être inculpé pour rébellion.