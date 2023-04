TROUBLE #12 – It’s About Time, une question de temps en 30 performances

Entropie est une " performance durative " qui n’est rien face à des durées extrêmes, comme la performance A Different North qui se déroulera sur 12 heures à Kanal : 360 boussoles artisanales sont minutieusement façonnées puis posées par Adam York Gregory & Gillian Jane Lees sur des lignes tracées au sol. Un tout petit geste qui compose une œuvre monumentale au final. "Every human is their own compass, with their own North" expliquent les artistes. 12 heures c’est interminable, et même si l’on peut (ou on doit, pour se nourrir ou se soulager !) sortir et revenir à sa guise, qu’est-ce que ça apporte au public, au risque de l’ennui : "ça permet des formes de méditation", commente Antoine Pickels, "on rentre dans une autre temporalité que celle de notre quotidien. Cela permet une forme de rêverie et un état contemplatif."