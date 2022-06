Trou béant dans la pelouse avant Autriche-France, la Fédération s'active

Interpellée par cette situation, la fédération autrichienne s'active depuis mardi pour réparer les défauts de sa pelouse, avant Autriche-France vendredi (20h45).

"Le terrain est en cours d'examen aux rayons X avec un appareil spécial pour voir si d'autres cavités peuvent apparaître", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la Fédération.

"L'analyse doit être terminée mercredi soir", tandis qu'une "réunion entre l'UEFA (organisatrice de la Ligue des nations), la fédération et les services du stade" est prévue mercredi soir à 18h30, censée apporter "plus de détails" sur la situation.

Fortes pluies

L'explication de la formation d'un tel trou "fait en ce moment l'objet d'une expertise, mais il est probable qu'il y ait eu une augmentation significative du niveau des eaux souterraines du Danube voisin, causé par les fortes pluies observées dans la nuit de dimanche à lundi", a-t-on précisé de même source. "Les eaux ont exercé une pression vers le haut sur la pelouse, ce qui a causé la formation d'une cavité, débouchant sur un trou."

La fédération a également annoncé que 1.000 mètres carrés de pelouse seront fournis par les services du stade, "dans l'hypothèse où la couche supérieure du gazon doit être changée rapidement" si de nouveaux trous étaient détectés. "La couche inférieure a de son côté été densifiée" à l'aide d'une machine à rouleaux, ajoute-t-elle également.

Mardi, le président de la fédération Bernhard Neuhold avait affirmé devant la presse locale qu'il ne pouvait pas, pour l'heure, "affirmer qu'il n'y a pas d'autre danger". "Il peut toujours y avoir des scénarios pouvant mener à une annulation du match", avait-il ajouté.

Lundi soir, l'Autriche a aussi été confrontée à une panne électrique majeure dans son stade, retardant le coup d'envoi d'une heure et demie. "La panne a affecté les quartiers voisins de Vienne et a été causée par des lignes électriques défectueuses. Les techniciens assurent que les fortes pluies de dimanche ont causé ce problème", a affirmé la fédération autrichienne à l'AFP. De la pluie est encore annoncée sur Vienne pour les journées de jeudi et vendredi.

Stade de la finale de l'Euro-2008, le Ernst-Happel-Stadion sera à guichets fermés pour l'accueil des champions du monde français, avec jusqu'à 44.800 spectateurs attendus lors de cette rencontre comptant pour la 3e journée de Ligue des nations.