Trottinettes: le gouvernement bruxellois durcit les règles

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert définitif, jeudi, à l'instauration de règles d'encadrement strictes des engins en libre service (trottinettes, scooters et vélos) appelées à entrer en application d'ici l'année prochaine, hormis quelques-unes, transitoires, qui seront imposées cet été.

Limitation

Selon Bruxelles Mobilité, le nombre maximum de trottinettes autorisées sera plafonné à 8.000 (actuellement 21.000) dans le futur appel d'offres. Le nombre d'opérateurs sera limité à deux à l'issue de l'appel d'offres 2024-2027. Cet appel évaluera les candidats sur les mesures mises en place pour respecter les règles de stationnement et de sécurité routière ou encore l'attention portée à la réduction de l'impact environnemental et social des activités. ​

Il y aura aussi des limites strictes en nombre pour d'autres engins de mobilité partagée. L'appel à candidatures permettra également de désigner trois opérateurs pour les services de vélos partagés (3 x 2.500 vélos), 2 opérateurs pour les scooters (2 x 300 scooters) et 2 opérateurs de vélos cargo (2 x 150 vélos cargo).

Des "dropzones" sur l'ensemble du territoire

Le principe des "dropzones" sera étendu à l'ensemble du territoire de la capitale à partir de janvier prochain. Fini les trottinettes qui encombrent les trottoirs: plus aucun usager ne pourra "terminer" son trajet/location s'il le fait en dehors d'une zone dédiée, délimitée sur la voirie, actuellement en cours de déploiement partout à ​ Bruxelles. Certaines communes mettent déjà en application cette mesure et les autres suivront dans les prochains mois.

Bruxelles Mobilité a déjà travaillé avec les opérateurs de micromobilité partagée pour limiter automatiquement la vitesse maximale des trottinettes en libre-service à 20km/h sur l'ensemble de la Région et à 8km/h sur le piétonnier du centre-ville et de la chaussée d'Ixelles. Cette limitation à 8km/h sera progressivement élargie d'ici janvier 2024 à toutes les zones piétonnes et les espaces verts de la capitale.