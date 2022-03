Trottinettes électriques : le grand flou juridique

On a triplé en 18 mois le nombre d’accidents à trottinette électrique

Ca c’était pour les règles sur la route, mais qu’en est-il des règles pour les trottinettes elles-mêmes ? Des trottinettes électriques, on peut en trouver partout, et à peu près à tous les prix. Mais c’est bien le problème, il n’y a aucune règle qui encadre la vente de ce type d’engins.

"Il peut y avoir des différences au niveau des freins", explique Benoit Godart, porte-parole de l'Institut VIAS - Sécurité routière. "Vous voyez ici, c’est une petite manette où il faut appuyer, la distance d’arrêt est plus élevée, ici ce sont des freins comme sur un vélo, ces freins sont beaucoup plus puissants", dit-il en comparant deux modèles.

"On peut avoir une assise qui est plus fine ou plus large", continue-t-il. "Les assises plus larges peuvent inciter certaines personnes à se mettre à deux. Donc, ça a aussi des inconvénients. Certaines ont une bonne suspension, d’autres n’en ont pas. Le feu arrière est parfois un peu trop surélevé, au lieu d’être vertical et donc plus visible. Donc il y a vraiment des différences, même en matière de sécurité routière entre tous les modèles de trottinettes électriques."

Avec d’une part le manque de règles comme les mesures de protection, ou encore sur la vitesse de ces engins, et puis d’autre part la multiplication de la présence des trottinettes électriques sur nos routes, notre journaliste en a fait elle-même l’amère expérience, c’est ici que l’on constate le plus les conséquences concrètes : aux urgences.

"Avant, nous en avions un à deux par semaine, maintenant on peut aller jusque deux tous les deux jours. On a triplé en 18 mois le nombre d’accidents à trottinette électrique. Ces accidents sont principalement des accidents des extrémités des membres supérieurs et des membres inférieurs", constate Jean-Christophe Cavenaile, chef du service des urgences du CHU Brugmann.

Enfin, si vous roulez en trottinette électrique, vous n’avez pas besoin de plaque d’immatriculation et donc pas besoin d’assurance spécifique en cas de chute. C’est votre assurance familiale qui prendra le relais.