Trottinettes électriques : de plus en plus de patients arrivent aux urgences selon une étude

Près de 84% des participants à l’étude qui ont eu un accident en trottinette (142) étaient seuls en cause, sans tiers impliqués. Par ailleurs, 11 (6,5%) conducteurs transportaient un passager, 4% ont percuté des piétons et 5% sont entrés en collision avec un autre engin (voiture, trottinette ou autres). Les accidents sont survenus à 58% entre 18h00 et 07h00. De plus, 75% des patients avaient loué leur trottinette et la plupart d’entre eux ont été blessés en soirée. A l’inverse, 25% des patients ont eu leur accident avec leur propre trottinette, surtout en journée sur les trajets domicile-travail. Sur les 11 personnes qui portaient un casque, 10 étaient propriétaires de leurs trottinettes. En soirée, aucun patient ne portait de casque et il y avait plus de patients avec des lésions cranio-faciales.

Environ 30% des personnes ayant accepté de prendre part à l’étude étaient alcoolisées, et 12% avaient bu avant 18h00. Deux tiers des patients sont des hommes. L’âge médian des accidentés est de 30 ans. Après 18h00, 72% des patients ont moins de 25 ans. Environ 46% des patients ont été blessés à la tête et au visage, avec des risques importants d’avoir des séquelles esthétiques et fonctionnelles. Il n’y a heureusement eu aucun mort lors de cette étude, mais un patient avec un hématome cérébral a été hospitalisé en soins intensifs. Il était entré en collision avec une autre trottinette. De plus, 23 patients ont été opérés.