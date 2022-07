Trottinette, scooter et moto électriques : des journées découverte organisées par Fédémot

Ces lundi, mardi et mercredi, Fédémot invitait le public à des journées de découverte de la mobilité électrique. L’occasion de tester un deux-roues à motorisation électrique ou de perfectionner sa conduite sur la piste de l’association à Liège.

"Ici, vous avez une trottinette basique.", explique Thierry Verstraeten de Fédémot en nous présentant les engins disponibles, "Une seconde, avec le même type de roues, c’est-à-dire des petites roues, mais elle, elle est suspendue. Elle a un système d’amortisseurs qui lui permet de faire des franchissements beaucoup plus facilement. Puis, la Rolls de la trottinette où, là, on a des grandes et grosses roues qui permettent vraiment tous les franchissements et tous les terrains. La seule problématique de cette trottinette, c’est qu’elle n’est pas pliable et que vous ne pouvez pas la mettre dans le coffre de votre voiture. Vous avez aussi les motos électriques pour les jeunes qui permettent de circuler sur des terrains privés. L’avantage des motos électriques pour enfants, c’est qu’il y a un système qui permet aux parents de gérer complètement la vitesse et l’intensité de la moto. On passe après à l’utilisation qui est, pour moi, la plus intéressante, celle du scooter électrique. Là, on a un petit gabarit de scooter électrique qui permet un usage urbain et métro urbain, économiquement c’est très intéressant. Et enfin, vous avez aussi une moto électrique, qui "correspond" à une 125 cm3 thermique."