Trossard titulaire à la place de Hazard ? « On peut oublier le Eden de 2018 »

Dans son tour d’horizon des performances des Diables, le plateau de La Tribune s’est penché sur la forme de Leandro Trossard. Une nouvelle fois buteur face à un club du Big Five, l’ailier de Brighton respire la forme et la confiance. Au point de rêver d’un place de titulaire, au détriment d’Eden Hazard ?



Avec six buts et deux passes décisives en onze matches, Trossard brille et serait sur les tablettes de Chelsea. Ce transfert pourrait lui faire franchir un cap. "Il devrait jouer dans un club qui évolue un peu plus sur le devant de la scène. Et il serait sans doute titulaire à 100%", estime Cécile de Gernier.



"Quand tu joues dans un grand club, c’est plus glamour. On te voit plus. Il est déjà en très bonne position en équipe nationale. Avec les blessés, il est à un chouïa d’être titulaire", complète Nordin Jbari.



Personne ne doute qu’il sera du voyage au Qatar. Mais sera-t-il dans le onze de départ ? "A l’heure actuelle, oui", tranche Philippe Albert. "Il faut voir si Martinez va tenir compte de l’état de forme. Lukebakio et Trossard sont un peu dans la même catégorie. Ce sont des mecs qui veulent aller gratter les places des anciens. Si on en croit ce week-end, Trossard le mérite", affirme Marc Delire. "Sur les derniers matches, Eden décrochait beaucoup et jouait trop latéral. Le Eden de 2014, 2016 et 2018, on peut l’oublier", détaille Albert.



"Pour l'instant, il n'a pas sa place au Real. Le problème, c'est qu'il ne joue pas les 15-20 minutes qu'il faut. Mais je le garde (titulaire)", rétorque Nordin Jbari. "Même s’il n’est pas bien, il doit commencer en équipe nationale parce qu’il peut toujours apporter quelque chose. On l’a encore vu à l’Euro contre le Portugal". Un avis partagé par Cécile de Gernier. "On va avoir un problème de statut, mais je pense qu’il doit être titulaire".