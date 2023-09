Trossard, Tielemans ou… Doku dans l’axe : qui pour endosser le rôle de Kevin De Bruyne chez les Diables ?

Et la piste Youri Tielemans ? En perte de vitesse en équipe nationale (et en club), l’ancien Anderlechtois pourrait profiter de se changement de position, et du fait de jouer plus haut, pour reprendre confiance. Une éventualité que Benjamin Deceuninck balaie assez vite : "J’ai beaucoup suivi Tielemans à Leicester et dès qu’il est un cran plus haut, pour moi ça ne va pas. Tielemans est un joueur qui préfère avoir le jeu devant lui. Quand il est un cran plus haut, il est plus souvent dos au but et ce n’est pas sa qualité principale. Je comprends qu’on ait cette idée, il est créatif, il a deux très bons pieds, il a une vision du jeu incroyable mais ce n’est pas le même profil que Kevin De Bruyne, qui adore très vite se retourner et avoir le but près de lui. Tielemans, c’est plus un relayeur que KDB, ce n’est pas un homme de dernière passe."

Convaincu par le discours de Deceuninck, Waseige ressort sa carte maîtresse : un duo 6-8 pour remplacer le seul De Bruyne. "Onana-Tielemans, par exemple. Chacun y va, Onana a une faculté de course et un physique hors-norme, il peut se le permettre. Et il le fait parfois, pas vraiment dans la passe mais balle au pied, du côté d’Everton. Concernant Tielemans, on pourrait le mettre au cœur du jeu, où chacun son tour pourrait y aller. Mais de toute façon, on le saurait s’il y avait un 2e De Bruyne belge, capable de le remplacer."