Malgré le premier but de Trossard, Arsenal cale encore, Tottenham prend l’eau

Face à Brentford, Leandro Trossard a marqué son premier but pour Arsenal mais celui-ci n’a pas suffi aux Gunners qui ont dû concéder le partage. Dans les autres rencontres, Tottenham a pris l’eau à Leicester (4-1).

Arsenal devait se réveiller après avoir perdu contre Everton, l’équipe de Mikel Arteta n’a pas réussi à le faire. Alors que les Gunners étaient en train de se prendre les pieds dans le tapis face à Brenftord (0-0), Arteta a décidé d’effectuer un remplacement à l’heure de jeu. Sans grande surprise, Leandro Trossard est monté au jeu à la place de Gabriel Martinelli. Seulement quatre minutes plus tard, le Diable rouge s’est retrouvé au deuxième poteau et a pu tromper le gardien adverse après un centre de Bukayo Saka. Plutôt en vue à chaque fois qu’il a joué sous son nouveau maillot, Trossard a été décisif pour la première fois avec les Londoniens. Malheureusement pour lui, son premier but avec les Gunners a été suivi de l’égalisation de Brentford quelques minutes plus tard.

Incapables de marquer un autre but, Arsenal fait du surplace et enchaîne une troisième rencontre sans victoire alors qu’un choc face à Manchester City, son dauphin, est au programme mercredi soir dans un choc que toute l’Angleterre attend.