Trossard en rupture avec Brighton, Tottenham tâte le terrain et aurait formulé une 1ère offre

Quel avenir pour Leandro Trossard ? En fin de contrat en juin prochain avec son club Brighton, le Diable rouge pourrait changer de maillot dans les prochaines semaines. Tottenham ferait partie des clubs intéressés selon la presse anglaise.

Particulièrement performant depuis le début de la saison (7 buts, 3 assists en Premier League), Trossard n’est plus dans les petits papiers du coach Roberto De Zerbi. Sur le banc contre Everton, non convoqué contre Middlesbrough en FA Cup, Trossard a également manqué le match des Seagulls face à Liverpool samedi. Le coach italien a expliqué cette absence par une altercation à l’entraînement et n’a pas eu de mal à l’assumer puisque son équipe s’est imposée 3-0 face aux Reds.

En totale rupture avec son club, comme l’a confirmé son agent, Leandro Trossard doit se trouver un nouveau club avant la fin du mercato hivernal s’il ne veut pas risquer de rester aux stands pendant six mois.

Les prétendants ne manquent certainement pas pour le joueur de 28 ans qui dispute sa 4e saison en Angleterre. Tottenham ferait partie des prétendants et aurait tenté une approche auprès de Brighton ces derniers jours. Comme le rapporte le média britannique The Athletic, une offre verbale de 12 millions de livres (13,5 millions d’euros) aurait été formulée aux dirigeants des Seagulls. Une offre aussitôt refusée. Logiquement dira-t-on puisque la valeur du joueur est estimée à 30 millions d’euros par le site spécialisé transfermarkt.

Brighton ne devra toutefois pas faire la fine bouche trop longtemps au risque de se séparer de son joueur sans encaisser la moindre indemnité de transfert en juin prochain.