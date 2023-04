Trossard – De Bruyne, champions des assists : les deux Belges se tirent la bourre en Premier League

Kevin De Bruyne et Leandro Trossard sont sur le podium des meilleurs donneurs d’assists en Premier League. Le joueur de Manchester City est premier avec 14. Quant au second, il se classe 2e en compagnie de son équipier Saka avec dix offrandes. Qui finira en tête de ce classement en fin de saison ? La lutte est ouverte.

Quand l’un offre un passe à Grealish lors de la victoire face à Liverpool, l’autre sert Jesus pour l’ouverture du score face à Leeds United. Kevin De Bruyne et Leandro Trossard se rendent coup pour coup dans le classement des meilleurs donneurs d’assists en Premier League. Avec comme troisième homme de ce classement, Bukayo Saka, équipier de Trossard.

En plus de se disputer le titre en championnat, les deux Diables Rouges vont donc se disputer le titre de meilleur donneur de caviar du championnat anglais. Et De Bruyne peut trembler. Car si le milieu de City a déjà remporté ce titre trois fois (2017, 2018 et 2020), le rouquin voit revenir sur lui à toute vitesse le nouveau transfert d’Arsenal.

Avec 14 assists cette saison, Kevin a quand même une belle longueur d’avance. Mais avec 10 assists, Saka et surtout Trossard n’ont pas dit leur dernier mot. D’autant plus que Leandro est en pleine bourre depuis qu’il a rejoint Arsenal en janvier. Son compteur était alors bloqué à trois offrandes avec Brighton. Depuis, le joueur formé à Genk a distribué sept passes à ses coéquipiers en championnat. Les sept lors des six derniers matches des Gunners.

Alors qu’il ne reste que neuf journées à disputer, quel joueur finira en tête ? En cas de victoire en fin de saison, De Bruyne deviendrait le premier joueur à remporter quatre fois le titre de meilleur passeur de Premier League (devant Beckham, Lampard et Fabregas). La lutte finale est lancée.