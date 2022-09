Trossard buteur avec Brighton, écrase le Leicester de Tielemans et Castagne (5-2)

Brighton (avec Léandro Trossard) a confirmé son excellent début de saison et enfoncé encore un peu plus la lanterne rouge, Leicester (avec Youri Tielemans et Timothy Castagne), en gagnant (5-2) dimanche, lors de la 6e journée du Championnat d’Angleterre.

Avec 13 points en 6 journées, Brighton se place au pied du podium (4e), une longueur derrière Manchester City (2e) et Tottenham (3e) et deux derrière Arsenal qui se déplace, un peu plus tard, à Manchester United (17h30).

Pour les Foxes, dont c’est la 5e défaite en 6 matches, pour un nul, rien ne va plus et l’entraîneur Brendan Rodgers, qui a critiqué l’absence de recrutement de son club pendant le mercato, alors que Wesley Fofana est parti à Chelsea pour 80 millions d’euros, semble très menacé.

Ses joueurs avaient pourtant ouvert le score avant même la fin de la première minute, par Kelechi Iheanacho, mais ils se sont retrouvés menés 2-1 au quart d’heure de jeu après deux erreurs défensives punies par un but contre son camp de Luke Thomas (1-1, 10e) et Moises Caicedo (2-1, 15e).

Une ouverture lumineuse de Youri Tielemans a permis à Patson Daka d’égaliser à la 33e (2-2) mais en seconde période, Leandro Trossard (3-2) et Alex McAllister (4-2, 71e), sur un pénalty obtenu par le Belge, puis sur coup franc direct (5-2, 90+6), ont permis aux hommes de Graham Potter de poursuivre sur leur belle lancée.