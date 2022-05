Trophées UNFP : Mbappé, couronné, a "quasiment" arrêté son choix pour la saison prochaine

A la fois meilleur buteur (25) et passeur (17) de Ligue 1, Mbappé a survolé la saison par son talent et conduit le PSG à son dixième titre de champion, comme Michel Platini avait guidé Saint-Étienne vers son dixième et dernier titre, en 1981.

Autour de la star de la soirée, d’autres trophées ont été distribués. Meilleur joueur de l’Euro l’an dernier et prix Yachine à la cérémonie du Ballon d’Or, "Gigio" Donnarumma a ajouté un trophée à sa collection. L’Italien n’a pourtant joué qu’une demi-saison, partageant la cage parisienne avec Keylor Navas, élu l’an dernier, suffisant pour impressionner ses pairs (ce sont les joueurs qui votent).

"Je n’ai encore parlé avec personne, le club prendra une décision" au sujet des deux gardiens, a ajouté l’Italien, qui se dit "heureux ici" ou il a "encore quatre années de contrat".

Chez les techniciens, la régularité de Bruno Genesio est récompensée, pour la nouvelle belle saison du Stade Rennais, 4e et toujours en course pour la Ligue des champions, et pour le jeu spectaculaire développé par son équipe, deuxième meilleure attaque de L1 (80 buts derrière l’intouchable PSG (85 buts).

Chez les Espoirs, après le règne de Mbappé, élu de 2017 à 2019 (pas de trophées UNFP en 2020, saison tronquée par le Covid, NDLR), le défenseur central William Saliba succède à Aurélien Tchouaméni, qu’il a rejoint cette saison en équipe de France.