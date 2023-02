Trophée Fifa The Best : Lionel Messi élu meilleur joueur de l’année, Alex Putellas soulève le trophée côté féminin

La cérémonie The Best a rendu ses verdicts ce lundi soir à Paris. Et sans surprise, Lionel Messi remporte le prix du meilleur joueur de l’année. Chez les femmes, Alexia Putellas est la grande gagnante.

La Pulga remporte ainsi son septième prix du footballeur de l’année et se voit récompensé de sa brillante Coupe du monde, qu’il a remportée avec l’Argentine, soulevant ainsi le dernier trophée qui manquait à son palmarès. Il devance les Français Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Côté féminin, Alexia Putellas remporte le prix de la meilleure joueuse de la saison. Déjà sacrée en 2021, la joueuse du FC Barcelone continue à remplir son armoire à trophées. Elle avait également remporté les Ballon d’Or 2021 et 2022. L’Espagnole finit ainsi devant l’Anglaise Beth Mead, meilleure buteuse et joueuse de l’Euro 2022, et l’Américaine Alex Morgan.

Les vainqueurs ont été désignés par les sélectionneurs et capitaines d’équipes nationales, ainsi que par un journaliste par pays et les internautes ayant voté sur le site de la FIFA.