Trop vieux pour donner du sang une première fois après 65 ans ? Nos experts de la santé publique pensent que oui

On le sait, depuis plusieurs années, les pénuries de sang sont très fréquentes chez nous, surtout dans certains groupes sanguins. Le ministre fédéral de la santé a donc demandé aux experts du conseil supérieur de la santé (le CSS) si l’on pouvait relever l’âge maximal du premier don au-delà des 65 ans. Et leur réponse est étonnante, ces experts recommandent de ne pas encourager ces seniors de plus de 65 ans à faire ce geste. En cause apparemment des risques plus élevés pour leur santé et aussi pour celles des receveurs.

Aujourd’hui, les personnes entre 60 et 65 ans qui n’ont jamais donné, sont autorisées à le faire, moyennant le feu vert du médecin présent lors de la collecte. Jusqu’ici, c’était une recommandation du conseil supérieur de la santé publié en 2009. Et pour ceux de 66 ans et plus, pas de problème non plus s’ils ont déjà donné au moins une fois leur sang sous réserve de l’avis médical. Mais selon ces mêmes experts, de nouvelles recherches scientifiques montreraient le contraire.